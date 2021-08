Není jen vymetačkou večírků. Během filmového svátku stačí Nesvačilové jen pár hodin spánku

Petra Nesvačilová osciluje mezi hereckou a režisérkou profesí. Super.cz

Na skok si odskočila z filmového festivalu v Karlových Varech do talk show 7 pádů Honzy Dědka. Petra Nesvačilová (35) se ale do centra filmového po natáčení ještě vrátila. Ptali jsme se jí, jestli na festivalu letos působí víc jako herečka, nebo ve své druhé profesi režisérky - dokumentaristky.

„Střídá se to podle projektů. Tentokrát jsem tam byla jako herečka,“ říká Nesvačilová, která si to ve Varech užila i jako divák. Byla nadšená po projekci filmu Zátopek a chystala se na snímky Marťanské lodě a Atlas ptáků. „To jsou zásadní filmy, které chci vidět. Točili to moji spolužáci z FAMU,“ uvedla Petra.

Nesvačilová je velmi přátelská a temperamentní žena a festival si užívá naplno ve všech směrech. Rozhodně není ale jen vymetačkou večírků. „Stíhám být divoká do čtyř do rána. Klidně ale vstávám brzo, protože mám ráda hotelové snídaně. Festival se snažím plně využít,“ smála se Petra Nesvačilová. ■