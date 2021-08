Jak se známé dámy vyfikly na Muže roku? Ministryně financí se nechala odbarvit na blond!

Ministryně financí Alena Schillerová s prezidentem soutěže Muž roku Davidem Novotným Herminapress

Na jedničku byla ve Varech i v Náchodě rozhodně nestárnoucí herečka Jana Švandová (74). "A to jsem vůbec netušila, že je to tak velká událost, když mi kamarádka Michaela Dolinová (57) říkala, ať jedu s ní," svěřila Super.cz Jana. Slušelo to také zpěvačce Radce Pavlovčinové (32).

Zaměřili jsme se i na dámy z politiky, které nad soutěží Muž roku převzaly záštitu, takže se v naší fotogalerii můžete podívat také na ministryně Alenu Schillerovou a Kláru Dostálovou. Schillerová zaujme jednak tím, že si nechala odbarvit vlasy na blond, pak také designovou rouškou.

"Na blond jsme se domluvily s mojí kadeřnicí přes léto a zatím mě baví. Tak ještě uvidím, kdy a zda se vrátím k odstínům do červena. A roušky mi šije jeden sklář," prozradila nám Alena Schillerová. ■