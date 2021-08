Mrkněte na to vymakané tělo: Dámy, plačte! Nový Muž roku je čerstvě zamilovaný

Lukáš Vyšehrad Super.cz

Hned poté,co mu ředitel soutěže Muž roku David Novotný předal vítěznou šerpu, nám poskytl svůj první rozhovor. Nejkrásnější muž roku 2021 Lukáš Vyšehrad skromně přiznává, že svoje vítězství do poslední chvíle nečekal, i když i ostatní finalisté tušili, že právě on získá zlato.

"Do poslední chvíle jsem vůbec nepředpokládál, že se umístím. Nejel jsem to vyhrát, ale užít si to. A s klukama jsme si to opravdu užili, byli jsme fajn parta. Věřím ale, že mi vítězství pomůže v osobním rozvoji," řekl nám Lukáš, který by se nyní chtěl přesunout z domovského Hradce Králové do Prahy.

Lukáš studuje na vysoké škole tělovýchovu, i díky tomu má tak vymakané tělo, jak můžete vidět v našem videu i ve fotogalerii. Přiznal ale, že studium buď přeruší anebo si rozloží ročník. A také bude muset pořádně oprášít angličtinu kvůli tomu, že bude Česko reprezentovat na mezinárodní soutěži krásy. "Dialog jsem schopný vést, ale jistý si nejsem," připustil.

Dámy, které by měly o tohoto fešáka zájem, mají smůlu. Je totiž čerstvě zamilovaný a jeho láska Dominika, s níž se seznámil při cvičení, ho doprovázela i na finále. "Oficiálně jsme spolu dva týdny, když jsem se jí zeptal, zda by se mnou chtěla zkusit trávit vztah, ale známe se o trošku déle. Proběhly nějaké lajky přes sociální sítě, znáte to," vyprávěl. ■