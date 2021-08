Sisa Sklovská se podruhé vdala: Podívejte se, jak to slovenské divě na luxusní veselce slušelo

Sisa Sklovská s manželem Profimedia.cz

Druhou svatbu měl manželský pár původně v plánu v lednu, pandemie koronaviru jim to ale překazila. „Bude to trojitá oslava, takovou mega oslavu jsme ještě nedělali. Přesně v den druhé svatby bude mít totiž manžel kulaté sedmdesátiny, a je to ještě v ten samý den, kdy mám já svátek,“ řekla nedávno slovenská diva deníku Nový čas.

Svatba to byla opravdu luxusní. Manželé si za přítomnosti 40 hostů z řad rodiny a přátel vyměnili znovu manželský slib a také prstýnky, které měli vyrobené již v lednu. Zatímco na první svatbě měla zpěvačka šaty žluté, tentokrát oblékla vínovou róbu, kterou doplnila okázalou korunou. Na večerní party se následně převlékla do dámského obleku. Na veselce nechyběl ani společný tanec a svému muži slovenská diva také zazpívala. ■