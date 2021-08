Chce být trojnásobným otcem! Vašek Noid Bárta s manželkou už pracují na dalším dítěti

Václav Noid Bárta Super.cz

"Ano, je to aktuální téma. Až dodělám projekt Bambitka (film Tajemství staré bambitky 2), vrhnu se na projekt Václav," řekl Super.cz s úsměvem zpěvák.

"Samozřejmě tušíme, že to bude asi zase holčička, je to pravděpodobnější. Máme Elzu, už nám zbývá jen Anna. Chceme rozšířit rodinu o jednoho člena, domluvili jsme se na tom. Je to krásná přestava, hrozně se na to těším. Je to moc fajn, děti jsou úžasné," dodal na filmovém festivalu v Karlových Varech, kam dorazil s delegací pohádky Tajemství staré bambitky 2.

"Jsem tady na skok. Dnes se vrátím zpět do studia, budu nahrávat živé nástroje. Je to tady skvělý, ale na párty se nechystám," dodal Noid, který se ve Varech střídal s exmanželkou Gábinou. "Včera tady Gabča měla přehlídku, vystřídali jsme se. Včera byla dcera Terezka u mě, dnes je u mamky. Podařilo se nám to skloubit," uzavřel. ■