Z toho vám půjde hlava kolem: Dominika Myslivcová vystavila ve Varech své tělo v krajkovém prádle

Dominika Myslivcová Foto: archiv D. Myslivcové

„KVIFF je prý hlavně o luxusních outfitech. Tak teda nevím, ale myslím, že já to zvládla na jedničku,“ nechala se slyšet blondýnka a pochlubila se provokativním snímkem v krajkovém prádle. Mnoho jejích fanouškům bylo ze sexy snímku nadšených.

Několik z nich však blondýnku upozornilo na to, že festival je především o filmech. Nutno říct, že z tohohle pohledu by šla hlava kolem nejednomu festivalovému návštěvníkovi. Navzdory tomu, že přijel do Varů pouze kvůli filmovému zážitku. ■