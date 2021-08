Alice Bendová opět vystavila tělo v bikinách: Díky běhání zhubla a má přes 5 kilo dole

Alice Bendová Foto: archiv A. Bendové

Pravidelná dřina přináší své ovoce. Alice Bendová (47)se rozhodla dostat do formy a pustila se do běhání. Ještě před pár týdny zdolávala jen pětikilometrové trasy. Nyní uběhne o polovinu víc a pochlubila se svými výsledky.

„Zhubla jsem už 5,5 kg, ještě cvičit pupajs a vydržet běhat a nevdechnout každý enóno, co vidím. Já dokážu fakt sníst i to, co nejím, když mám hlad,“ svěřila se Alice. Celou svou figuru v bikinách předvedla na Tenerife, kde je se svou rodinou. Na španělském ostrově, kde jsou stále ještě letní teploty, zvládá uběhnout až 11 kilometrů.

Nutno říct, že v plavkách vypadá fantasticky, a dokonce upustila od svého triku. „Naučila jsem se to fotit shora. Ona se sice trochu zvětší hlava, ale to nevadí. Prsa zůstanou, a to pod tím se zúží. Kdybych to fotila obráceně, tak je to konec kariéry," svěřila nám nedávno při rozhovoru. ■