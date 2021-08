Místo sklenky vzala do ruky lopatu: Dagmar Havlová v bílém kostýmku sázela ve Varech strom

Dagmar Havlová Michaela Feuereislová

Byl to hodně odvážný počin, už vzhledem k tomu, jak byla herečka oblečená. Lopatu do ruky totiž vzala v bílém kostýmku. Rozhodně to není tak čistá práce, jako když před pár lety křtila lavičku svého zesnulého manžela Václava Havla.

Nakonec to zvládla bez poskvrnění oděvu, i když byla půda vzhledem k panujícímu deštivému počasí pořádně rozbahněná. A z úchopu lopaty bylo vidět, že má Havlová v zahradnické práci praxi. ■