Takový výstřih jste ještě neviděli! Sestra slavné topmodelky málem nechala vypadnout své vnady

Lottie Moss Profimedia.cz

Kdyby mohla, nejspíš by chodila úplně nahá. Lottie Moss (23) vyrazila na další večírek v Londýně v modelu, který zase z trošku jiné strany odhaloval její vnady.

Mladší sestra Kate Moss (47) ohromila v body značky Pretty Little Things, která večírek pořádala. Tenhle sexy model vyjde na 750 Kč, což Lottie nejspíš neplatila, když je jednou z ambasadorek značky a v jejich sexy modelech se ukazuje často.

Model odhaloval její vnady zespodu a vypadalo to, že si musela celý večer hlídat jakýkoliv pohyb. Z fotek na stránkách značky není tolik patrné, že by byl model až tak odvážný, ale Lottie si jej dokázala navázat tak, aby sebe strhla co nejvíce pozornosti.

Blondýnka nyní randí s Tristanem Evansem ze skupiny The Vamps. Randí spolu ale teprve pár týdnů, ale fotografové už je na pár rande zachytili. ■