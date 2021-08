Majda z Vyprávěj o své údajné hříšné minulosti: Muže jsem měla vždy ráda, ale ne za peníze, brání se zrzka

Lucie Šteflová Super.cz

"Během posledních let, co se mi narodila dcera, jsem točila, ale byly to spíš menší věci nebo se to kvůli covidu vysílá až teď. Ale větší filmový projekt je to po delší době," vysvětlovala Lucie, proč jsme ji tak dlouho neviděli.

Pro herečku bylo natáčení o to náročnější, že neměla dítě vypůjčené, ale své vlastní, takže se musela o Emmu samozřejmě jako maminka starat neustále.

"Přemluvil mě režisér. Už bych to asi neudělala, sama jsem začínala v pěti letech, Emče bych ráda dopřála hezké klidné dětství a v patnácti ať se sama rozhodne, co bude dál dělat," míní Lucie, která má roztočený film, seriál i mezinárodní projekt a v našem videu jsme probrali i její soukromý život a finanční situaci.

Vrátili jsme se také k pět let staré kauze, kdy se média zabývala její hříšnou minulostí, kdy si měla přivydělávat jako placená společnice. "Bylo to hodně vykonstruované a řeší se to i soudně. Všechno se dá nafouknout, je to komplikované. Netvrdím, že jsem byla vždycky slušná holka, mám a měla jsem ráda muže, ale nikde ne za peníze," uzavřela herečka, kterou známe také coby Majdu ze seriálu Vyprávěj. ■