Nadsamec z Hasičů rozplakal děti při natáčení Spícího města. Mafián a únosce prcků je přitom trojnásobný otec

Radim Kalvoda je kudrnáč, což prý odpovídá jeho naturelu. Foto: Vlaďka Merhautová

Svérázný automechanik, schopný kdeco opravit, říká vše na rovinu, asi i proto přitahuje spoustu žen. Tak vídají televizní diváci herce Radima Kalvodu (48) coby Edu v seriálu Co ste hasiči. V novém thrilleru Spící město si zahrál odporného únosce malých dětí, ztělesnění zla.

Zlouna se uchopil tak přesvědčivě, že při natáčení filmu začaly malé děti skutečně plakat. „Tyhle hnusný role se hrají vždycky líp, takže jsem se na roli těšil. Problém nastal s opravdu plačícími dětmi. Já byl na ně zlej, ostatní taky, prostě podle scénáře,“ řekl Super.cz.

Táta Karoliny, které bude patnáct a po prázdninách jde do devítky, a třináctiletého Oldřicha, s nimi nežije, je rozvedený. „Oba vídám velice často a rád, ale taky mi občas lezou na nervy,“ řekl nám a pyšně dodal, že má s partnerkou ještě osmnáctiměsíční dceru Zoru.

Podědil některý z potomků herecké vlohy? „Kája to zkoušela u nás v divadle, měla malou dětskou roli v Želarech, hrála hezky, ale že by ji to chytlo, se říct nedá. Ráda a hodně čte, jednou by chtěla dělat novinařinu nebo něco s literaturou, takže vybíráme vhodnou střední školu, pak se uvidí.“

Co se týče seriálu, který dnes končí, tak ho překvapilo, že dostal roli nadsamce, úspěšně bodujícího u žen. „Ta role mě potěšila, často se mi nestává, že bych něco podobného hrál… Na rozdíl od dětí ve filmu jsem tentokrát s děvčaty, která v tom hrají, neměl žádný problém. Snad ony se mnou taky ne,“ se smíchem řekl Radim Kalvoda Super.cz. ■