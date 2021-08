V Mádlově posledním filmu bylo hodně manipulací s dětmi: Nejhorší bylo, když se nám ti smradi začali mstít

Herec by rád další film točil bez dětí a zvířat. Super.cz

„Nejdramatičtější moment byl, když děti pochopily, že po nich něco na natáčení chceme. Že je to hra, ze které těžíme hlavně my. To pochopili všichni ti smradi. Pak se nám začali mstít. To stálo hodně sil, logistiky a herecké připravenosti,“ řekl Super.cz Jiří.

Obecně ale na natáčení Mádl rád vzpomíná. „Už jsem udělal víc filmů. Toto natáčení bylo hodně příjemné. Točili jsme ho v červenci v roce 2020. Tento čas bude asi figurovat v historii jako ostrůvek, kdy v rámci lockdownu fungovalo všechno dobře. Vše se vrátilo do normálu, my jsme na natáčení neměli ani roušky,“ řekl nám před svým vystoupením v talk show 7 pádů Honzy Dědka a jedním dechem dodává: „S tím filmem mám jako divák i tvůrce spojenou silnou energii.“

Za poslední dobu jsem zažil dva filmy, kde měly děti významnou roli. Byl to film Hra, který jsem točil s chilským režisérem, a film, kde bylo hodně manipulací s dětmi. Uvědomuji si to nepohodlí natáčení a raději bych, aby se mnou před kameru nelezlo,“ říká s lehkou nadsázkou a úsměvem Mádl. Zároveň ale nezatracuje žádné nabídky. „Žiju svůj sen. Mám rád svoji práci, a to asi čím dál tím víc.“ ■