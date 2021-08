S krásnou přítelkyní odjel Jiří Mádl na měsíc k moři. Místo odpočinku ale utíkal za prací

S partnerkou strávil měsíc na Sicílii. Super.cz

„Na Sicílii jsem byl měsíc a psal jsem tam svou první knížku,“ prozradil Jiří Super.cz před svým vystoupením v talkshow 7 pádů Honzy Dědka.

Herec a režisér si prý nikdy nepotrpěl na válecí dovolenou, a tak se i tentokrát snažil být aktivní. „Nikdy to takhle nemám. Kdykoli někam jedu, tak potřebuji aspoň dva důvody. Válení u vody je v pořádku, ale potřebuji tam něco poznat, naučit se, objevit. Některé mé bývalé přítelkyně se mě snažily přesvědčit k opravdovému odpočinku, kdy člověk vůbec nic nedělá a udělalo mi to nedobře. Součástí aktivity může být i knížka, ale úplně nic nedělat a opíjet se, to bych dlouho nevydržel,“ vysvětloval.

Jiří i Adrijana jsou si v pracovním nastavení velmi podobní. „Máme to hezky rozdělené, že si v práci nepřekážíme. Máme dobré souznění v časovém managementu. V tom si vyhovujeme. Oba jsem hyperaktivní. Spíš jí to imponuje. Kdyby měla vedle sebe gaučáka, tak by ji to myslím štvalo,“ vysvětluje Jiří Mádl. ■