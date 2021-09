Jiří Krampol a Zuzana Bubílková jsou jako nerozlučná dvojka. Stěhování ale nebude, říká moderátorka

Zuzana Bubílková a Jiří Krampol Super.cz

Sport k Jiřímu Krampolovi (83) neodmyslitelně patří. Není to zas až tak dávno, co se aktivně věnoval vzpírání a na pravidelný pohyb nezanevřel ani po osmdesátce, kdy je posilování čím dál obtížnější.

„Cítím, že musím cvičit, jinak bych se rozpadl. Je strašně dobrý cvičit v každém věku, protože je to pro organismus balzám,“ svěřil v rozhovoru pro Super.cz. Nově ho do posilovny doprovází kolegyně a kamarádka Zuzana Bubílková (69), se kterou jsou v poslední době nerozlučnou dvojicí.

„Chodila jsem do posilovny asi 20 let a teď, jak byl covid, tak mi vypršela permanentka. Potřebovala jsem zpevnit ruce a Jirka říkal: Pojď, chodím do jednoho fitka, budeme tam chodit společně,“ vysvětlila nám moderátorka. „Zaboxuje si na pytel, vyřádí se a pak se dá do normálního cvičení. Já se zatím rozhýbu, pokusím se ohnout a pak je to dobrý,“ doplnil ji s úsměvem Krampol.

Moderátorka doprovází známého herce nejen do posilovny, ale třeba i na lékařské vyšetření nebo na poštu, jak prozradila v rozhovoru. Nejednou se spekulovalo, zda jejich přátelství nepřerostlo v něco víc, když spolu tráví tolik času. „Musíme se s tím vypořádat, že se šíří hovadiny. Bereme to s humorem,“ usmívá se Bubílková.

Zajímalo nás, zda mají v plánu také společný výlet nebo dovolenou. „Na výletu jsme už byli, tak proč ne,“ krčí rameny moderátorka a jedním dechem dodává: „Stěhovat se ale nebudu, to říkám dopředu. Na to se mě ptá každý,“ rozesmála se.

