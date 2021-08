Takhle vysmátou jste Victorii Beckham ještě neviděli: Jako třináctiletá úsměvy nešetřila

Victoria Beckham Profimedia.cz

„Pár retro momentů k mezinárodnímu dni pejsků. Na první fotce s Bambi mi bylo 13 let a mám ve vlasech i krásné výrazné sponky (ty se zase vracejí do módy, že? Já jsem vždycky udávala směr) a na druhém snímku jsem na psí show Goff Oak. Moje cesty mě vedly na soutěž na mezinárodní výstavu psů Crufs, ale nějak se do toho připletly Spice Girls,“ napsala Beckham s mnoha smějícími se emotikonami k dvojici následujících snímků.

Victoria má na fotkách úsměv od ucha k uchu, který ještě za dob slavné dívčí kapely občas ukázala, ale poslední roky spíš volí neutrální výraz a zuby moc neukazuje. Ty zachytí občas její děti nebo manžel David Beckham (46). Sdílí pak na sociálních sítích snímky s komentářem, že Victoria se opravdu umí smát, jen to nedělá na fotkách na veřejnosti.

„Otázka, na kterou se mě stále někdo ptá, je: Proč se nesměješ? Lidé si myslí, že jsi nešťastná... Tohle jsem jednoduše já, směji se uvnitř,“ uvedla před časem v pořadu The Late Late Show Jamese Cordena Beckham. ■