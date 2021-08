ŽIVĚ: 12 namakaných fešáků bojuje o titul Muže roku. Který vyhraje?

Živě: Finále soutěže Muž roku Video: ČTK

A co je čeká? "Musejí se představit, odpovědět na záludnou otázku od známé osobnosti, pro dámy pak bude určitě atraktivní přehlídka spodního prádla a pobaví i volná disciplína, která se musí vejít do jedné minuty. Tu jsme loni museli kvůli pandemickým opatřením zrušit," vypočítal ředitel soutěže David Novotný. Na to, jak finalisté disciplíny zvládají, se podívejte v živém přenosu.

V přímém přenosu sledujte kromě finalistů, které si můžete prohlédnout v naší fotogalerii, také osm účinkujících. Porota je pak mnohačetná včetně řady známých tváří. Slavnostní večer moderuje Karel Voříšek.

Šéf soutěže dbá na důsledné dodržení všech protikoronavirových opatření.

"I při letošní soutěži dbáme pečlivě na všechna bezpečnostní opatření. Už na soustředění jsme testovali úplně každého, i ty naočkované. Respirátory anebo nanoroušky v sále budou povinné, lidé se budou před příchodem muset prokázat testem nebo očkováním," doplnil. ■