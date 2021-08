Milostná scéna Jana Dolanského a Kristýny Leichtové? Zrudli až po uši!

Jan Dolanský a Kristýna Leichtová Foto: FTV Prima

Milostné scény nepatří mezi herci mezi oblíbené. Hrát vášeň před filmovým štábem není nic příjemného, často zaúřaduje i stud. To byl případ kolegů Jana Dolanského (43) a Kristýny Leichtové (35), manželů v seriálu 1. Mise.

„S Honzou jsme oba stydlíni. Děláme legrace, ale jak jde do tuhého, normálně se stydíme. Čím jsem starší, tím se stydím víc,“ svěřila Leichtová.

„Točili jsme poprvé milostnou medley (scéna bez textu, jen s pohyby - pozn.). Měli jsme se líbat a stahovat se do postele. Podotýkám ovšem, že to byla naše první medley na Misi. Koukala jsem na něj a on byl rudej jak rak, brutálně se styděl a já taky,“ popsala rozpaky.

Pro Kristýnu jde o první velké natáčení za poslední tři roky a po mateřské pauze. V srpnu 2018 se jí narodila první dcera Dorotka, k níž loni přibyla Rozárka. Poté se herečka objevila jen v roličkách - jak sama řekla.

S hlídáním dětí Leichtové a jejímu partnerovi, uměleckému šéfu Národního divadla moravskoslezského Vojtěchu Štěpánkovi, vypomůžou babičky.

„O prázdninách budou děti s Vojtou na chalupě, která je 40 minut od Prahy. A od září se uvidí, podle toho, jestli začne běžný provoz divadla. To budeme muset pak vyřešit, protože starší Dorotku vzali do školky, ale v Ostravě. A mladší bude kočovat se mnou. Nejsem plánovací, žiju ze dne na den. Můj celý život se řeší operativně,“ dodala Kristýna Leichtová. ■