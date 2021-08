Nechala si střihnout ofinu a pohazovala dlouhou blond kšticí: Jak se vám líbí nová A.N.D.U.L.A?

Aneta Chovanová Super.cz

"Strašně si ty změny užívám. Minulý měsíc jsem měla mikádo, teď mám ofinu a vlasy pod prsa. Zbožňuju to. A čím jiným překvapovat než vzhledem. A ukazuju lidem, že si můžou dovolit cokoli, všechno je vratný," řekla Super.cz Aneta.

Věnuje se Instagramu a také externě marketingu. S partnerem Františkem Doležalem a jejich synem Patrikem žijí v Praze a plánují budování vlastního domu.

"Zatím máme útočiště v Praze, jednou týdně se rozjedeme do svých druhých domovů. Já do Plzně, František do Ostravy. V Praze chceme ale zůstat. Až bude druhé dítě, Páťa bude chodit do školy, tak už to cestování nebude možné. Chceme řešit vlastní dům, zatím jsme v nájmu," dodala s tím, že druhé dítě je v plánu. ■