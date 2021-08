Třetí dítě porodila před třemi měsíci a postavu má jako modelka! Jedna z nejznámějších blogerek je v parádní formě

Kamila Šiklová Super.cz

Blogerka a instagramová hvězda Kamila Šiklová je maminkou tří dětí. Dceru Auri porodila před třemi měsíci. A už je v dokonalé formě. Jak sama říká, nejlepší dietou je mít tři děti. " Jsem maminkou třetího a posledního, doufám. Zvládám, nezvládám, neskutečný chaos to je, kolotoč. Ale je to skvělý," řekla Super.cz Kamila. Jaké je tajemství její štíhlé postavy? "Tři děti, nehorázný pohyb a pořád dokola," usmívá se.

Kamila s manželem a také dětmi většinu roku cestují. Právě cestovatelský blog Kamilu proslavil. Prakticky celé třetí těhotenství prožila na Bali, vracela se do Čech v 36. týdnu. "Uvažovali jsme, že tam zůstaneme, nakonec jsme se rozhodli pro porod v Čechách. Děti nejsou překážka u cestování. Vzhledem ke koroně ve světě je to teď složitější. V plánu je zase odlet na delší dobu v září nebo říjnu na Bali nebo do Argentiny," prozrazuje.

S manželem si užili dva dny v Karlových Varech. Dceru hlídala maminka. Výhodou je, že bydlí 10 kilometrů od Varů. Sama přiznává, že rodina, především manžel, jí velmi pomáhá. "Nejvíc mi pomáhá manžel, jedeme oba padesát na padesát. Se třemi dětmi to ani nijak nejde. Vše si rozdělujeme," vysvětluje. Kamila stále kojí, dcera ale měla doma vše přichystané. "Maminka nám přijela na pomoc a hlídá. Před dvanáctou uteču a jedu za tříměsíční dcerou. Na těch pár hodin se utéct dá," dodala. ■