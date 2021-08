Čvančarová není jeho jedinou slavnou klientkou. Hanečka tvoří šaty pro prezidentku či nejslavnější slovenskou mumii

Před Čvančarovou oblékal mumii. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a archiv B. Hanečky

Designér na sebe ovšem upozornil vytvořením šatů i pro jinou významnou osobnost. Zvláštní je, že už víc než tři sta let není mezi živými.

Dotyčnou je baronka Žofia Serédy, která patřila mezi legendární hradní paní na zámku Betliar. V roce 2012 se její mumifikovaná mrtvola dočkala nové rakve a také šatů, jejichž autorem není nikdo jiný, než právě Hanečka. Šaty v hodnotě tří tisíc eur návrhář v červnu roku 2016 osobně Žofii oblékl. „Volal mi tehdejší ředitel muzea Július Berczi (slovenský historik a teoretik, pozn. red.) a říkal mi, že má pro mě něco speciálního. A že je to přesně pro mě. Tak jsem se mile vystrašil,“ komentoval nevšední spolupráci pro Super.cz Boris.

I když návrhářova klientka není mnoho let mezi živými, módní tvůrce se prý snažil vnímat její potřeby. „Snažil jsem se přijít na to, co by se jí líbilo. Vedl jsem dialog, rozhodně to nebyl monolog,“ nechal se slyšet Boris Hanečka.

Dlužno dodat, že Boris Hanečka je uznávaný hlavně tvorbou pro živé slavné osobnosti. Jeho klientkami je světová operní superhvězda Anna Netrebko, jeho šaty měla na sobě zlatá slavice Lucie Bílá (55), slovenská komička Evelyn, nebo právě zmíněná Zuzana Čaputová. Právě pro prezidentku Slovenska chystá se svým týmem troje šaty, které oblékne u příležitosti příjezdu papeže Františka. ■