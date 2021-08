Hvězda Rebelů vyrazila ven: Podívejte se, jak to Zuzaně Norisové sluší jako dvojnásobné mamince

Zuzana Norisová Profimedia.cz

Jejich prvorozené dceři Julii už je osm let. Zda z ní také vyroste herečka, nechávají rodiče čistě na ní, byť se nabízí, že když jsou oba rodiče herci, dítě má ke kumštu hodně blízko.

„Já ji od toho chráním, protože někdy točíme s dětmi a musí se to ohlídat, kolik tam jsou hodin. Někdy děti natáčí celý den, a to bych nechtěla. Ještě má čas, ale nevím, co by chtěla dělat, ten svět ji baví, ale nechci ji do ničeho tlačit,“ řekla Super.cz někdejší hvězda Rebelů v době, kdy účinkovala v show Tvoje tvář má známý hlas a dcerku často brala na přenosy.

Do toho ještě hodně natáčela, ale pak přišlo další těhotenství a Norisová se opět naplno ponořila do mateřských povinností. ■