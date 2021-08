Rita Ora vytasila své zbraně v sexy prádle a podvazcích: Tohle tělo si doma hýčká slavný režisér

Rita Ora Profimedia.cz

Pohled na krásnou Ritu v prádle na posteli se povětšinou naskytne jen jejímu příteli. Taika Waititi se jistě nemůže této podívané nabažit. Sexy krajkové prádlo zpěvačce ovšem sedne natolik, že není čemu se divit, že jej sdílela i na sociálních sítích se svými 16 miliony fanoušků.

Zpěvačka je nyní v Paříži, kam se přesunula ze slunného Los Angeles, kde se také s režisérem Thora poprvé prošla po červeném koberci. Společní přátelé páru mluví o tom, že je to mezi nimi vážné, a dokonce už padají slova o svatbě. Taika prý své přítelkyni říká ženuško a vtipkuje o tom, že bude jejím prvním a jediným manželem. Pro něj by to byla už druhá svatba, slavný režisér se s první manželkou, Chelsea Cohen, rozešel v tichosti v roce 2018. ■