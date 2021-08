Byl to velký den nejen pro jejich děti. Ondříček promluvil o „ututlané“ svatbě s Issovou

Byl to prý krásný den pro celou rodinu. Super.cz

Informacemi ze svého soukromí Martha Issová (40) a David Ondříček velmi šetří. Dvojice nepatří do skupiny umělců, kteří by měli zapotřebí sdílet své radosti a strasti s veřejností. Herečce a režisérovi se podařilo ututlat, že se před nedávnem vzali.

Ukrýt tuto zprávu pod roušku tajemství páru jistě pomohla také koronavirová pandemie. Informace o svatbě vešla ve známost až během jejich účasti na karlovarském filmovém festivalu, kde oba prezentovali úspěšný snímek Zátopek.

„Nic jsme netutlali. Prostě jsme se vzali. Jen jsme třeba neměli potřebu zavolat do novin a informaci oznámit,“ promluvil o důležitém životním kroku režisér před svým vystoupením v posledním díle talk show Honzy Dědka a dále uvedl: „Když se nás na to zeptali, jestli se to stalo, tak jsme odpověděli.“

Svatba byla velkým dnem pro dcery slavného páru Františku (9) a Emílii (3), které už jsou ve věku, kdy velký rodinný okamžik mohly vnímat. Přítomný byl také syn Rudolf z režisérova předchozího vztahu. „Byla to malá rodinná svatba. Byl to pro všechny mé rodinné příslušníky velký den. Bylo to skvělý,“ dodal na toto téma v rozhovoru pro Super.cz David Ondříček. ■