Půl roku po porodu dcery předvedla Kate Matl skvělou postavu. Její výstřih neměl ve Varech konkurenci

Kateřina zářila v nádherné a pořádně sexy róbě od návrháře Michaela Kováčika. A vypadala fantasticky. V bílých šatech vynikla její štíhlá postava a také její bujné vnady.

"Každé ráno si říkám, že začnu cvičit, ale není čas. Prostě jen běhám kolem dcery a psa. 9 kilometrů denně ujdeme. Ono to úplně stačí. Já nechápu, že někdo používá slova mateřská dovolená, dovolená to opravdu není. Je to krásný, ale není to dovolená," řekla Super.cz Kate. ■