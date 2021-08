Nemohou od sebe odtrhnout rty: Paris Hilton dovádí se snoubencem na Sardinii

Paris Hilton a Carter Reum Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Kontroverzní blondýnka se zasnoubila letos v únoru. Po roční známosti ji na její 40. narozeniny požádal o ruku pohledný podnikatel Carter Reum. Honosné zásnuby se konaly na soukromém ostrově, kde Carter před svou lásku poklekl s prstenem, jehož cena se odhaduje na skoro 44 milionů. Paris byla za svůj život zasnoubená již třikrát, ale k veselce ani jednou nedošlo.

S Carterem to ovšem vypadá víc než nadějně. Jako přátelé se znají přes 15 let a blondýnka se několikrát nechala slyšet, že konečně našla spřízněnou duši. I snímky z jejich poslední dovolené dokazují, že to mezi nimi pořádně jiskří.

Nedávno médii proběhla zpráva, že je slavná kráska dokonce těhotná. To ale Paris odmítá. „Není to pravda, ještě nejsem těhotná. Budu až po svatbě. Nemůžu se dočkat, že budu mít děti v příštím roce, ale teď se soustředím na svatbu,“ vyvrátila blondýnka s tím, že na malé „Cartery“ si fanoušci mají počkat do roku 2022. ■