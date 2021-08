Podprsenku nepotřebuje: Nejhlubší dekolt na přehlídce vynesla Táňa Makarenko, do očí se jí nepodíváte

Taťána Makarenko Super.cz

"Skončila v užším výběru v TOP 24, což byl hezký úspěch mezi šedesáti dívkami. Je to takové zadostiučinění, že dělám svoji práci dobře," míní Táňa, která se na přehlídce na molu potkala i s dalšími účastnicemi svojí soutěže. "Modelingová práce už je, děvčata už nemají jen Instagram, za což jsem ráda, a už chystáme i nový ročník. 10. září bude první casting, celkem jich proběhne dvanáct. Těším se na nové dívky," řekla Super.cz.

Táňa měla na přehlídce jednu z nejodvážnějších rób s pořádně hlubokým dekoltem, pod kterou se rozhodně nedala vzít podprsenka a Makarenko nepoužila ani bezpečnostní přelepky. Díky silikonům si to může dovolit. "Navíc je to tak dobře ušité, že ani nic vykouknout nemůže. Navíc Beata ví, že se něco takového nebojím vynést. Také to nechce dávat těm úplně nejmladším, které se ukázat jednak nebojí, a pak mají i ženštější řeč těla," domnívá se. ■