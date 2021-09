Hrála znásilněnou a týranou, ještě teď je jí úzko. Talentovaná herečka popsala psychicky nejnáročnější natáčení v životě

Aneta Kernová popsala své nejnáročnější natáčení. Super.cz

"Bylo to extrémně náročné. Na tuhle roli jsem se připravovala několik měsíců. Ještě teď, když o tom mluvím, mám úzkost v srdci. Měla jsem tam i znásilňovací scény, bylo to hodně náročné," řekla Super.cz Aneta.

"Měla jsem konzultace, dívala jsem se na videa žen, které o tom mluvily veřejně. Sledovala jsem jejich gestikulaci, mimiku," popsala přípravy na roli herečka, jež se proslavila rouškovým videem, které převzal celý svět a viděla ho miliarda diváků.

"Petr Ludwig, se kterým jsme na tom dělali, říkal, že tohle video změní svět, on plánoval, že to uvidí miliarda lidí, a to se povedlo. Bylo to opravdu hodně velký," říká Aneta s víc jak ročním odstupem. Ve videu neměla jméno, ale přesto jí to nabídky přineslo.

Ve videu nebylo její jméno - to aby působila důvěryhodně a ne jako herečka. Lidé si ji přesto našli.

"Ti, kteří si mě chtěli najít, si mě našli. Dělala jsem rozhovor pro Forbes v Rusku, přišlo pár nabídek. Ale jak byl covid, všechno se zastavilo. Já už jsem po konzervatoři hrála hlavní roli v Americe, bylo to v divadle, a od té doby mi chodí nabídky, ale nemám vízum. Tak jestli mi ho někdo umí zařídit, prosím prosím," dodala s úsměvem. ■