Sharlota odkládá plánovanou svatbu. Rozhodl termín porodu nového přírůstku do rodiny

Sharlota se snoubencem Lukášem Michaela Feuereislová

Na Super.cz jsme již psali o tom, že Sharlota Frantinová (24) s jistotou nestihne uspořádal svatbu se snoubencem Lukášem do roka a do dne od zasnoubení. Přípravy na svatbu vytěsnily pracovní povinnosti posunuté kvůli pandemii koronaviru. Důležitým důvodem je také to, že termín veselky se měl shodovat obdobím porodu nové partnerky jejího tatínka.

„Rozhodli jsem se svatbu odložit až na příští rok. Původní datum svatby mělo být v termínu, kdy by se mi měla narodit sestřička. Rozhodli jsem se to přesunout na později,“ svěřila se Super.cz hudebnice a herečka, která tak prozradila radostnou událost v rodině.

„Mělo by se to narodit v polovině září. My jsem se chtěli brát na konci září, tak by se to nehodilo. Já bych moc ráda, aby mě táta odvedl k oltáři, tak to prostě posunem," řekla nám Sharlota.

Bývalá moderátorka zákulisního pořadu The Voice si ale zatím na miminko nemyslí. „Beru to tak, že táta má svůj život. Já se spíš těším na vlastní miminko, ale to hned tak ještě nepřijde," řekla Super.cz Sharlota Frantinová. ■