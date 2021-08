Rovnátka jí nepomohou. Karolína Kopíncová musí před Miss World hledat náhradní řešení

Karolína Kopíncová Super.cz

Na podzim Karolína Kopíncová odlétá na světovou soutěž Miss World. Snaží se připravit co nejlépe a už dva týdny nosí rovnátka. Na přehlídce Beaty Rajské v Karlových Varech je ale neměla.

"Mám rovnátka druhý týden, hrozně v nich šišlám, je to šílené. Na akce je proto musím sundávat. A taky než si zvyknu, je to vidět ve tváři, tak je na přehlídky sundávám," vysvětlila Super.cz Karolína.

Srovnání zubů bude trvat rok a půl. "Kdybych si dala rovnátka napevno, tak bych za půl roku měla klid. Ale půl roku bych neměla práci. Do Miss World se to nestíhá, proto to budeme řešit provizorními fazetami," vysvětluje.

Kvůli Miss World tvrdě maká i na postavě. "Ráda jím, mám ráda českou kuchyni, a kdybych mohla, jím to každý den. Ale musím pak hodně cvičit. Postavu bohužel zadarmo nemám, opravdu musím makat," upřesnila.

Karolína byla jednou z hvězd módní show Beaty Rajské. Je ráda, že i po covidové době je o ni zájem. "Vůbec jsem si nepředstavovala, že by to takové mohlo být. V covidu jsem se bála, že nic nebude. Jsem vděčná za každou přehlídku, jsou to pro mě i velké zkušenosti," dodala. ■