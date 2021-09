Doma už mají dvě morčata a rybičky, pes jim ale chybí: Pořídí půvabná zpěvačka svým dětem dalšího mazlíčka?

Karolina Gudasová Neuvirthová Herminapress

Půvabná zpěvačka Karolina Gudasová Neuvirthová (29) má početnou domácnost. Vedle manžela, hokejisty Michala Neuvirtha, a jejich dvou dětí mají doma čím dál víc zvířat. A jak to tak vypadá, malá Emilka a Mareček se možná brzy dočkají dalšího přírůstku.

Na návštěvě v pražském útulku v Libni, kam zpěvačka dorazila s kolegy z Divadla Broadway, prozradila, že již o čtyřnohém mazlíčkovi uvažuje. „Doma máme 2 morčátka, rybičky, psa jsme měli v Americe, ten už bohužel nežije. Psa ještě nemáme, do budoucna bychom ho určitě chtěli,“ svěřila se zpěvačka.

„Ale nevím, jestli z útulku, protože člověk nikdy neví, jakou má za sebou zkušenost. Tak to doma pořád řešíme, jestli si psa pořídit, protože hodně cestujeme,“ přidala Karolina Gudasová, která do útulku s kolegy přinesla nejen finanční obnos, ale také pamlsky.

Z návštěvy útulku byli nadšení i její kolegové. „Jsem překvapený, jak je to tu hezké, čisté, jak je tu o pejsky skvěle postaráno. Je vidět, že se mají opravdu dobře, jsou veselí a obdivuji obětavost chovatelů, že jim poskytují péči a lásku, kterou potřebují. My máme u rodičů starého zlatého retrívra Trampa, ale celý život jsme byli kočičí, v jeden moment jsme třeba měli i 5 koček,“ sdělil Josef Vágner.

Stejně tak se na místě líbilo i Petru Ryšavému „Jsem tady nadšený, protože my u rodičů máme psy vždycky jen z útulku, proto já s nimi soucítím a vždycky jsme měli staršího psa, takže jsme si ho vždycky vzali, když mu bylo třeba 8 nebo 9 let a byl s námi tak 3 roky a pak umřel, takže já s nimi soucítím, jsou to broučkové a vzal bych si je všechny,“ dozvěděli jsme se od zpěváka. ■