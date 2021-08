Nejodhalenější model přehlídky Beaty Rajské? Vyfasovala ho máma sedmnáctiměsíčního syna, sestra Patrika Schicka

Kristýna Schicková Michaela Feuereislová

Kristýna na sobě ale po porodu tvrdě makala, s přehledem si to může dovolit. "Dalo to práci. Odpírala jsem si, cvičila jsem a makala na sobě. Rodila jsem přirozeně, nemusela jsem se trápit s jizvou, tak to bylo možné. Tělo do bikin musí být, takže nepřestávám," řekla Super.cz Kristýna Schicková.

Na přehlídce zářila. Tělo má v dokonalé formě. Otázkou je, jak dlouho si přehlídky užije. Jak Super.cz přiznala, v září by chtěli s manželem začít pracovat na druhém dítěti. ■