Sandra Pogodová se opět pustila do otužování: V ledovém potoce se zvěčnila úplně nahá

Sandra Pogodová Foto: archiv S. Pogodové

„Normálně se koupu během roku ve Vltavě, v zimě je to nejlepší, ale teď je na otužování teplá, takže jsem podnikla výlet do Beskyd. A tam vám byla voda tak krásně ledová, úplná lahůdka,“ sdělila Super.cz herečka, která při koupání odhodila plavky a pochlubila se fotkou.

„Já se vlastně koupu strašně ráda nahá, ale co si budeme říkat, na rovinu jde to jen doma ve vaně nebo právě musíte odjet někam mimo civilizaci, do hor nebo do lesa,“ dozvěděli jsme se od herečky, kterou jsme potkali v psím útulku, kde spolu s kolegy z muzikálu Láska nebeská předávala finanční dar.

„Užívám si léta a zároveň se moc těším, až se ochladí a zase se naše parta bude potkávat u Vltavy, to už je takový parádní rituál. Navíc skvěle posilujeme imunitu,” svěřila se Sandra. Se všemi psy v útulku se náležitě pomazlila. Na otázku, zdali se o nějakého domácího mazlíčka stará, odpověděla. „Když tu vidím ty hafany, jakou mají radost, že jsme přišli, jsem úplně dojatá. Sama doma žádné zvíře nemám, při svém kočovném stylu života bych neměla vůbec čas se o něj starat. A někdy jsem fakt ráda, že zvládnu pečovat o sebe.,“ řekla herečka. ■