Ve věku 95 let zemřela herečka Zdenka Procházková, filmová Lída Baarová

Zdenka Procházková Foto: Jan Handrejch, Právo

Herečka Zdenka Procházková odešla do hereckého nebe v úctyhodném věku 95 let. Herečku poslední roky trápily vleklé problémy s páteří a poslední rok žila v domově pro seniory na Smíchově.

Oznámení o její smrti se objevilo na sociální síti. „Dnes večer 25.8. 2021 se naše milá Zdenka Procházková rozhodla, že je čas odejít do divadelního nebe za svými kolegy a přáteli, kteří už tam jsou. Byla to velká osobnost a jsme vděčni za to, že jsme mohli být její přátelé a mohli jí pomáhat,“ zveřejnila na Facebooku oznámení Martina Gajdáčková, která se spolu s manželem o Procházkovou střídavě starala.

Sympatická herečka, která se proslavila nejen u nás, ale i v Rakousku, vyrostla v uměleckém prostředí. Její maminka byla vynikající klavíristka, ale protože byla nesmírně plachá, muzicírovala jen doma.

Dceru zapsala také na klavír a kromě toho i na balet. A malou Zdenku kumšt chytil, takže když začala studovat reálné gymnázium, už věděla, že se chce stát herečkou. Proto přešla na Státní konzervatoř, kde byl jedním z jejích profesorů o 17 let starší Karel Höger (✝67).

O vztahu rozhodl polibek

Láska na první pohled to ale nebyla. Höger se jí dokonce ani moc nelíbil a výhrady měla i vůči jeho herectví. Jenže pak je režisér Bořivoj Zeman (✝79) obsadil do svého filmu Mrtvý mezi živými (1946) a byla z toho láska jako trám. A nakonec i manželství.

„Měli jsme tam scénu, kde se spolu líbáme. Nejdřív jsme si dávali jenom takové pusinky, ale pan režisér Zeman se ozval: Prosím vás, to má být milostná scéna, tak jednou doopravdy! A ten Höger mě chytil a...,“ řekla Procházková o počátku jejich vztahu. Kolem slavného manžela se ale točilo velké množství žen, a tak Procházkovou kvůli jedné z nich po 16 letech opustil. Rozchod ale dramatický nebyl a zůstali přáteli až do hercovy smrti.

Prorazila i ve světě

Hereččiným druhým manželem byl Rakušan Erich Hartman, a protože už odmala vyrůstala ve dvojjazyčném prostředí a uměla perfektně německy, uplatnila se bez problémů ve vídeňském Burgtheatru i na dalších rakouských scénách.

Díky své dokonalé znalosti němčiny se ještě před tím stala konferenciérkou Laterny Magiky na výstavě Expo 58 v Bruselu, kde československá expozice vzbudila mimořádný ohlas, a je dodnes považována za celosvětovou senzaci.

S Newmanem to neklaplo

Co se příležitostí na stříbrném plátně týče, Zdenka Procházková hrála mj. ve filmech Týden v tichém domě (1947), Návrat domů, Daleká cesta (oba 1948), A pátý jezdec je Strach (1964), Tajemství velikého vypravěče (1971) či Čas sluhů (1989).

V roce 1966 ji oslovil dokonce Hollywood a nabídl jí roli ve filmu Roztržená opona po boku Paula Newmana (✝83) – tu ale ke své velké lítosti musela odmítnout. Měla totiž strach, aby její odchod do zahraničí nějak neublížil jejím rodičům.

Povýšená Baarová

Její poslední velkou filmovou příležitostí byla postava Lídy Baarové ve stejnojmenném snímku (2016) režiséra Filipa Renče (54).

Tuto velkou divu prvorepublikového filmu (✝86) znala Zdenka Procházková osobně. Jaké na ni má vzpomínky? Potkala se s ní například na narozeninové oslavě u Nataši Gollové (✝76), kde se sešla celá tehdejší herecká elita - Adina Mandlová (✝81), Hana Vítová (✝73) či Svatopluk Beneš (✝89). „Baarová dávala najevo, že je víc než ostatní. Povýšená, zkrátka star německého filmu, milenka pana Goebbelse,“ zavzpomínala herečka.

Zdenka Procházková byla také autorkou několika knih, mj. Ó, sladké stáří či Chuť na lásku, kterou sama označovala za lehce erotickou, až pornografickou. ■