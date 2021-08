Má Ondříček s filmem Zátopek ambici uspět na Oscarech? Táta byl dvakrát nominovaný, je to obrovská výzva

David Ondříček o filmu Zátopek Super.cz

Minulý pátek proběhla na zahájení filmového festivalu v Karlových Varech první veřejná projekce filmu Zátopek. Snímek o slavném českém olympionikovi si okamžitě získal srdce diváků, chválou nešetří ani filmoví kritici. Pro režiséra Davida Ondříčka je to velká satisfakce.

„Musím se přiznat, že ze mě něco spadlo. Premiéru jsme odkládali rok a dva měsíce a já jsem teď cítil, že jsem mnohem lehčí než předtím,“ řekl Super.cz režisér před svým vystoupením v talk show 7 pádů Honzy Dědka.

„Nečekal jsem, že dojde k velké vlně nadšení. Stojí za tím fakt, že lidé nebyli dlouho v kině a film je nezklamal. Na karlovarském festivalu byly ovace ve stoje. Když na nás byla namířena rozsvícená světla, tak jsem nevěděl, co dělat. Bylo to dojemné,“ říká skromně filmař.

Ondříček má ambici uspět nejen u českého publika. „Věřím, že film je pochopitelný i ve světě a může strhnout emoce i jinde,“ řekl Super.cz.

Davidův otec Miroslav Ondříček byl dvakrát nominovaný na Oscara. Podílel se na filmu Miloše Formana Amadeus, který získal osm Oscarů, a tak se nabízela otázka, jestli má on s filmem Zátopek spadeno na tuto zlatou sošku. „Jsem bojovník. Mám rád situace na festivalech a projekcích, kdy se film ukazuje lidem. Ambice určitě mám. Pokud nás vybere čeká akademie, tak budu rád,“ říká David Ondříček a jedním dechem dodává: „Není to moje myšlenková priorita, že bych se snažil předčít tatínka. Jsem šťastný, že dělám stejné povolání jako táta. Táta byl dvakrát nominovaný a Oscara nezískal, tak je to obrovská výzva,“ pousmál se David Ondříček. ■