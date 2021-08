Nejdéle kralující vítězka v historii! Klára Vavrušková bude úřadující královnou krásy nejméně tři roky

Klára Vavrušková Super.cz

"Je to dva roky, co jsem vyhrála, a titul mi ještě nějakou dobu zůstane. Byla jsem vyhlášena 25. srpna 2019, a co jsem zjišťovala, castingy mají začít na jaře, takže finále bude příští rok v létě, na podzim. Zatím netuším. Opravdu budu kralovat budu určitě tři roky," řekla Super.cz Klára.

Co říká na zrušení letošního ročníku? "Je to tah, který nikdo nečekal. Holky to určitě mrzí, ušly nějakou cestu, ale je to věc vedení. To mělo důvod, proč neudělat finále, nejsem korektní k tomu to hodnotit. Doufám, že se holky přihlásí do dalšího ročníku, mají stále šanci," dodala Vavrušková, která byla jednou z hvězd přehlídky Beaty Rajské v Karlových Varech. ■