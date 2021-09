S dredy na hlavě a řetězy na krku to roztočil u oltáře: Vojta Drahokoupil si pro svůj nový klip vybral nevšední místo

Vojta Drahokoupil Super.cz

Poslední měsíce se Vojta Drahokoupil (26) víc než na hledání nové partnerky zaměřil na svou práci a album, které se pomalu začíná rýsovat. S kamerou Super.cz jsme ho zastihli během natáčení klipu k písní Co víc si přát, pro které vybral nevšední lokaci. Natáčelo se v prostorách kostela za doprovodu gospelové kapely z Olomouce.

„Před rokem jsem napsal song, který už od začátku měl být ,hodný'. Když ho lidi uslyší, zapomenou na všechny strasti, vžene vám to slzy do očí a řeknete si, že je život krásný, i když vás potkají nějaké nesnáze,“ svěřil nám Vojta.

Kromě samotného místa natáčení nás překvapil i Vojtův nový účes a celková image, ve které z uhlazeného hezouna trochu přiostřil. „Dredy mám tři měsíce a důvod byl úplně jednoduchý. Vždycky jsem je chtěl, vždycky jsem chtěl vlasy, které nedají úplně zabrat při přípravě, protože nejsem metrouš. Lakování vlasů a tak dále mě štvalo. Nějak se to ode mě ale očekává. Tak jsem vymyslel styl, který, ať se vzbudím ráno, ať jsem večer opilý, vypadá furt stejně. Jsem spokojený,“ usmívá se zpěvák.

Zajímalo nás, jak o nové vlasy pečuje. „To, že se dredy nemyjí, je taková pověst. Měly by se mýt jednou měsíčně. Já na sebe dbám trochu víc, jsem na sebe háklivý a nemůže mi smrdět hlava. Takže se o to starám daleko víc,“ vysvětluje.

Až se dredů nabaží, dojde na razantní stříhání. „Chtěl bych to mít co nejdýl, protože mě to baví. Pocit, že pak půjdu dohola, je zvláštní,“ dodává se smíchem. ■