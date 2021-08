Co dnes dělá Walt z Perníkového táty? Spadne vám brada, až zjistíte, kolik dostane za další seriálovou roli

Bryan Cranston jako Walt White v Perníkovém tátovi Profimedia.cz

V minulosti exceloval jako učitel chemie, ze kterého se stal drogový boss, v seriálu Perníkový táta. Bryan Cranston (65) před pár lety ovšem kývnul na další seriálovou roli, a sice soudce Michaela Desiata v show Your Honor.

První řada byla odvysílána v USA loni a nyní ohlásili přípravu druhé. A Cranston se díky ní rozhodně nemá špatně.

Podle žebříčku nejlépe placených seriálových herců magazínu Variety, zaujímá třetí příčku. Za jednu epizodu dostane neskutečných 16 360 500 korun.

Jen pro zajímavost, na prvním místě je Chris Pratt s novinkou The Terminal List a honorářem 30 438 800 korun za díl, na druhém pak Jeff Bridges, který vydělává 21 742 000 korun za epizodu show The Old Man.

Cranston získal za ztvárnění Waltera Whita v Perníkovém tátovi čtyři ceny Emmy. Dvakrát byl oceněn také jako producent seriálu.

Tvůrci Your Honor byli nadšení z jeho výkonu a reakcí diváků. Nesmírně je tak potěšilo, když kývnul i na druhou řadu. Ta by se měla začít natáčet na počátku příštího roku, a ještě v tom roce vysílat. ■