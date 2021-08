Vnučka legendárního herce a ilustrátora pokračuje v rodinné tradici. Krásná zrzka promluvila i o soukromí

Annette Nesvadbová Foto: FTV Prima

Herečku Annette Nesvadbovou umění obklopovalo odmalička. V rodině legendárního herce, spisovatele a ilustrátora Miloše Nesvadby to ani jinak nešlo. Dědeček ji brával do zákulisí Národního divadla, s babičkou výtvarnicí zase chodila na výstavy. „Ale chodila jsem i na klavír, protože druhá část rodiny je hudebně založená. Umění se ke mně dostávalo ze všech směrů,“ říká Nesvadbová.

Annette už diváci mohli vidět v několika televizních projektech. Zahrála si v Bohémě, Kukačkách nebo Lince, objevila se ve filmech Hany a Šťastná. A zahraje si také v podzimní novince Primy 1. Mise.

„Hraju Evu Dvořákovou, což je dcera generála Dvořáka. Pokračuje v rodinné tradici, proto se chce zúčastnit mise a dokázat rodině, že na to má. Moc si nevěří, ale snaží se být důsledná, empatická, hledá si svoji cestu,“ popsala svou postavu.

Co se soukromého života týče, je Annette šťastně zadaná. Partner není z umělecké branže. „Máma občas pronese, že by chtěla vnouče, tak jí na to ze srandy říkám, aby se uklidnila. Ani do vdávání se zatím nehrnu. Naštěstí jsme v tomhle s přítelem na stejné vlně,“ dodala Nesvadbová. ■