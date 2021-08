Tady to vypadá na vážnou známost: O deset let mladší partner nosí Renée Zellweger na rukou

Renée Zellweger a Ant Anstead jsou jako dvě hrdličky. Profimedia.cz

Renée přišla svou lásku podpořit na amatérský fotbalový zápas a on to ocenil právě tím, že ji zdvihl do náruče a vášnivě líbal.

Pár spolu randí teprve několik měsíců a od té doby, co vztah zveřejnili, působí jako dvě hrdličky. Svalovec seznámil herečku i se svým synem a podle zdrojů z jejich okolí je vztah čím dál vážnější.

Posledním partnerem oscarové Zellweger, o kterém se vědělo, byl Doyle Bramhall. Vdaná byla Renée pouze jednou, a to za zpěváka Kennyho Chesneyho. Manželství však trvalo pouhých 225 dní.

Anstead se teprve v červnu rozvedl s matkou svého ročního syna. Další dvě náctileté děti má pak s první exmanželkou Louise Anstead. ■