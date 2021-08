Jožo Ráž vystoupil s křesťanskou árií na Slovensku: Ty ruce v kapsách si mohl odpustit, napsal jeden z fanoušků

Jožo Ráž po dlouhé době vystoupil před publikem. Michaela Feuereislová

Ráž zazpíval píseň v latině, která měla u věřících velký úspěch. „Lídr Elánu přijel na Butkov společně s Jurajem Lelkesem, jehož manželka zpěvačka Sisa Sklovská na pouti rovněž vystoupila. Ráž několik minut po vystoupení odjel pryč,“ uvedl web pluska.sk.

Web upozornil, že křesťanskou árii odzpíval Ráž výborně, ale své rockerské pověsti nezůstal nic dlužen, když měl při zpěvu ruce v kapsách u kalhot. To vadilo i několika lidem, kteří sledovali přenos televize Lux. „Bylo to příjemné překvapení, ale ty ruce v kapsách si mohl odpustit,“ napsal v diskusi Karol. „Ruce se nedávají do kapes, když stojíš u oltáře,“ napomenula Ráže další diskutující. „Ruce v kapsách neřeším, ale zpívá mu to stále dobře,“ reagoval v diskusi Ján. ■