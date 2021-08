Kde v Praze koupit zásnubní prsten

Cítíte, že přišel čas udělat ve vašem vztahu další krok? Máte v plánu ctít tradici a doprovodit otázku „Vezmeš si mě?“ zářivým šperkem? Pak jsme připravili tento článek právě pro vás! Poradíme vám, jak vybrat a kde v Praze koupit dokonalý zásnubní prsten.

Jak zásnubní prsten vybrat

Při zásnubách je velmi důležitý faktor překvapení. O to těžší je vybrat takový prsten, který se bude budoucí nevěstě líbit. Jakákoliv snaha o výzvědy totiž může prozradit vaše úmysly. Přesto ale existují vodítka, která vám napoví. Položte si tedy na začátek tyto otázky o své přítelkyni:

Jakou má povahu? Dává přednost tradicím a nadčasové klasice? V tom případě ji s velkou pravděpodobností nejvíce osloví typický zásnubní prsten s diamantem. Nebo je odvážná, miluje dobrodružství a originalitu? Pak se zkuste pohlédnout po prstenech s barevnými diamanty či jinými drahokamy.

Zásnubní prsten s diamantem

Jaký má životní styl? Sportovnější typy obvykle ocení jednodušší a praktické designy. V oblibě mají zejména tzv. bezel šperky, v nichž je diamant kolem dokola chráněn tenkou kovovou obroučkou. Prsten se tak nikde nezachytává a nehrozí, že se kámen ulomí. Ženy, které se rády stávají středem pozornosti při společenských událostech, nadchnou výraznější prstýnky se spoustou drahých kamenů nebo větším diamantem v originálním brusu, jako například princess nebo trilion.

Jaký má přístup k módě a šperkům? Sleduje nejnovější trendy, každý den má na sobě jiný, perfektně sladěný outfit? Nebo nedá dopustit na své oblíbené džíny a jednoduché černé tričko? Přestože zásnubní klasika se již celé generace nezměnila a stále vede zlatý prstýnek s jedním diamantem, stylem se jednotlivé modely liší. Pokud se vaše přítelkyně obléká a zdobí spíš výrazně a extravagantně, zvolte nepřehlédnutelný prsten, například asymetricky tvarovaný nebo s velikým kamenem. Dává-li přednost střídmosti, potěší ji tenký, minimalistický prstýnek.

Krásný zásnubní prstýnek seženete i s přívětivější cenovkou

Kolik by měl prsten stát?

Když začnete přemýšlet nad cenou zásnubního prstenu, možná se vám vybaví „pravidlo“, podle kterého by měl mít hodnotu 2 až 3 mužových měsíčních platů. To nám ale úspěšně vštípila šperkařská firma De Beers skrze svou marketingovou kampaň z 30. let minulého století. Můžete se této zásady držet, rozhodně to ale není nutné.

Krásný zásnubní prstýnek seženete i s přívětivější cenovkou, každopádně úplně šetřit se na něm také nevyplácí. Protože by měl ženu doprovázet ideálně po celý život, hledáte kvalitu a odolnost, a ty něco stojí. U oblíbených zásnubních prstenů z bílého zlata v kvalitním zpracování počítejte alespoň s částkou pohybující se okolo 15 000 Kč, abyste nebyli příliš omezeni malým výběrem. U nejtradičnějších prstenů s jedním briliantem pak záleží hlavně na velikosti kamene a jeho kvalitě.

Myslete dopředu: ladící sady zásnubních a snubních prstenů

V poslední době vzrůstá obliba nákupu zásnubního a snubního prstenu dohromady. Pokud má žena v plánu nosit tyto šperky společně na jednom prstu, zajistíte jí tak, že budou k sobě dobře ladit a vytvoří dokonalý pár. Jejich velkou výhodou je přizpůsobení tvaru obou prstýnku tak, že do sebe dobře zapadnou.

A kde se tedy poohlédnout?

Nejprve si udělejte alespoň základní představu na internetu a vytipujte si své favority. Potom se můžete vydat osobně do klenotnictví, kde si prohlédnete zásnubní prsteny zblízka, budete mít možnost zeptat se na vše, co vás zajímá, a dostane se vám profesionální péče.

Dobře propracovaný systém mají v ateliéru KLENOTA. Na jejich stránkách můžete vybírat šperky kompletně online. Navíc vám pošlou i sadu zkušebních měřících kroužků zdarma. A kdyby velikost přece jen nesedla, první úpravu prstenu provedou bezplatně. Šperk lze také do 60 dnů vyměnit.

V ceně nákupu už je i služba doživotního čištění a kontroly šperků. A když si budete chtít vyhlédnuté modely prohlédnout naživo, můžete navštívit kamennou pobočku KLENOTA na Praze 1 na adrese Bílkova 19, kde vám pomohou s veškerým rozhodováním.

V ceně nákupu už je i služba doživotního čištění a kontroly šperků

