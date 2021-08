Andrea Bezděková ukázala tělo na přehlídce v průhledném modelu. Co na to její přítel Marek Lambora?

Andrea Bezděková Super.cz

Česká Miss Andrea Bezděková (26) ukázala své tělo ve velmi sexy modelu. Na módní show Beaty Rajské vyfasovala velmi odvážný model. Problém s tím ale neměla. "Ať předvádím cokoli, je to pro mě zodpovědnost a snažím se si to hlavně užít. Jsem i za tyto modely moc ráda," řekla Super.cz Andrea.

Její partner, herec Marek Lambora (26), svoji lásku v publiku nepodpořil. Jak se dívá na to, když předvádí odhalené modely? "Když je to na mole a je to práce, myslím, že je i pyšný na svoji přítelkyni a může si říct, jak jí to sluší. Marek by s tím určitě problém neměl," vysvětluje Andrea.

S Lamborou si užili v létě adrenalinovou dovolenou v Chorvatsku. "Byla to moje podmínka, jet na aktivní dovolenou. Nejsem na ležení na pláži, na válení. Já potřebuju, aby se něco dělo. Tato dovolená se vyvedla a Marek obstál na jedničku," dodala. ■