I na prahu padesátky je ve formě. Někdejší hvězdná modelka provokuje v sexy plavkách

Caprice divočela na Ibize. Profimedia.cz

Dříve patřila k modelingovým hvězdám, ale ani dnes by se mezi mladšími kráskami neztratila, což Caprice Bourret (49) často ukazuje i na prahu padesátky.

Někdejší vítězka nejrůznějších anket o nejvíc sexy ženu světa si dopřává nejrůznější vodní radovánky na španělském ostrově Ibiza. A jak je vidět, pořád je ve formě. V bikinách byla opět za kočku, která byla při skoku za skály středem pozornosti. Caprice pravidelně cvičí a pyšní se štíhlou figurou, kterou by jí mohly závidět i dvacítky.

Není divu, že se objevila na více než 250 obálkách prestižních magazínů včetně titulů Vogue, GQ, Cosmopolitan, Esquire, Maxim, FHM či Sports Illustrated.

Momentálně navrhuje spodní prádélko a sem tam se objeví i v nějaké televizní show. Soutěžila například v Dancing on Ice či Celebs on the Farm. Caprice tak není žádná stydlivka a v televizních pořadech jsou z ní nadmíru nadšeni. ■