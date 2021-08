A zase je nahá! Pavlína Pořízková (56) sdílela i neretušovanou verzi obnažené fotky do časopisu

Pavlína Pořízková Profimedia.cz

Už čtyřicet let je v modelingovém světě a stále se časopisy nenabažily jejího obnaženého těla. Pavlína Pořízková (56) nedávno přidala nahý snímek, který nafotila na titulní stranu Los Angeles Magazine.

„Jsem velice pyšná na titulní stranu LA magazínu o stárnutí. Jsme čím dál lepší v oslavě krásy, která přichází v různých velikostech a barvách, ale věk je z toho stále trochu vynechán,“ uvedla tehdy ke snímku Pavlína.

Ta nyní sdílela i neretušovanou fotku, pro sledující, kterým se nelíbilo, že byl snímek v časopise retušován. Stále jde ale o fotku z ateliéru s dobrým nasvícením.

„Pro všechny, kteří byli nešťastní z mé retušované fotky na titulce, tady je jedna neupravená fotka přímo od fotografky Jill Greenberg (bradavku jsem musela rozmazat, aby nebyl problém s Instagramem),“ napsala k fotce Pořízková a dodala: „Ne, opravdu takhle nevypadám ve všední dny. Tahle vizáž stála dvě hodiny profesionální práce vizážistů a vlasových stylistů. A samozřejmě, je tu i make-up na těle, skvělé osvětlení a talentovaný fotograf. Ve výsledku vypadám nejlépe, jak to jde, a to bez retuše, filtrů ani ničeho jiného.“

Další neretušovanou fotku přidala i sama fotografka

Pavlína se o svůj zevnějšek stará pečlivě, ale na sociálních sítích sdílí i fotky bez líčení a oslavuje svůj věk se vším, co k němu patří. Co se týče postavy, s cvičením začala ve čtyřiceti, kdy se vzdala cigaret a špatné životosprávy, jak se svěřila magazínu Elle. Věnuje se hlavně pilates a cvičení s TRX, a to třikrát až pětkrát týdně. ■