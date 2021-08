Hudební svět zahalil smutek: Mick Jagger, Elton John i Paul McCartney vzpomínají na zesnulého Charlieho Wattse (✝80)

Frontman "Stounů" Mick Jagger (78) sdílel na sociálních sítích snímek vysmátého kolegy, k němuž nedoplnil žádná slova, což je celkem pochopitelné. I Keith Richards vzdal zesnulému kamarádovi hold fotkou jeho bicích, na kterých visí cedule s nápisem zavřeno, rovněž bez popisku.

Elton John (74) se na svém profilu pro změnu o něco víc rozepsal: „Velmi smutný den. Charlie byl ultimátní bubeník, nejstylovější muž a báječný společník. Upřímnou soustrast Shirley, Seraphině a Charlotte a samozřejmě Rolling Stones.“

A very sad day. Charlie Watts was the ultimate drummer. The most stylish of men, and such brilliant company. My deepest condolences to Shirley, Seraphina and Charlotte. And of course, The Rolling Stones.



@therollingstones #CharlieWatts #RIP pic.twitter.com/9rjSSgioZL