Recept na snadné uspávání stačí jeden: Usínáčci

Znáte to. Je večer, vy už sotva pletete nohama a vašemu dítku svítí oči a čeká, co se bude ten den ještě dít. Je na čase vyzkoušet osvědčený způsob, jak dostat děti do postele. Usínáček je skvělým pomocníkem pro snadné uspání dětí.

Usínáčci uspí i ty největší nezbedy Foto: Teddies

Možná jste už vyzkoušeli všechno. Čtení pohádek, zpívání, domlouvání, obyčejné sezení u postele nebo jen hledáte alternativu pro dny, kdy se zdá být nemožné udržet si vlastní oči otevřené. Vyzkoušejte u vás doma Usínáčky. Pomohou dítěti cítit se klidně, v bezpečí a navodí příjemnou atmosféru. Na mrakyhracek.cz najdete několik verzí, které si děti zamilují. Usínáček pro nejmenší Období narození miminka bývá pro rodiče jedno z nejkrásnějších, ale zároveň nejnáročnějších, období v životě. Rodiče chtějí dítěti věnovat maximum času, ale mohou přijít chvíle, kdy večer nezbývají síly a jediné, co člověka zajímá, je spánek. A uspat miminko se navíc může stát nadlidským úkolem.

Pro nejmenší i větší děti a jejich krásné sny FOTO: Teddies Pro naše maličké vznikl Usínáček s motivem Sovičky. Je vhodný od narození. Příjemná plyšová hračka se stane parťákem pro večerní chvíle, kdy pomůže dítěti snadněji usnout. Umí zahrát 8 ukolébavek včetně zvuků, které děti slýchávaly v maminčině bříšku. K tomu sovička dokáže promítat noční oblohu v 8 barvách. Promítání se po čase automaticky vypne. Celé je to maximálně jednoduché. Stačí zmáčknout bříško Usínáčka a chvíli počkat. Slyšíte to oddechování? Usínáček pro větší děti Dětem od 1 roku je určen Usínáček Medvídek. Dokáže zahrát 4 ukolébavky a promítat hvězdnou oblohu. Medvídek se stane věrným spacím kamarádem, se kterým se děti nebudou bát. Vyberte z růžové nebo modré varianty. Ať už máte doma holčičku nebo chlapečka, každý si najde toho pravého Usínáčka. Usínáček se stane kamarádem vašich dětí FOTO: Teddies Udělejte změnu a pořiďte dítěti kamaráda na spaní. Nebo najděte způsob, jak usínání dětí urychlit a ušetřit tak čas, který můžete věnovat sobě a odpočinku. Abyste ráno mohli všichni společně zažít nová dobrodružství v dobré náladě. Kterého Usínáčka chcete vyzkoušet vy? ■