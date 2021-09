Zpívají o tom, že jsou „plešatý“. Song Pokáče a Aničky Slováčkové pomáhá dětem

Pokáč a Anička klipem pomáhají. Video: Pokáčovo Kanál

Její přehrávání na internetu generuje příspěvek na projekt Můj nový život, který má za cíl posílit povědomí o problematice dětské onkologie a podpořit dospívající lidi v průběhu jejich léčby.

Spolu s Aničkou předal Pokáč zakladatelce neziskové organizace Lucii Hrdličkové symbolický šek na více než tři sta tisíc korun.

„Můj nový život je úžasný projekt úžasných lidí, je obrovská čest s nimi spolupracovat. Když jsem měl tu čest poznat děcka a jejich rodiče osobně během natáčení písničky, byl to neuvěřitelně silný a inspirativní zážitek. Osud se s nimi vůbec nepáře, ale oni mu dávají totálně na p*del a mají tolik elánu a životní energie jako snad nikdo, koho jsem kdy poznal. Že jsme s nimi mohli spojit naši písničku, je pecka. Už se pár peněz vybralo a pokračujem dál, za každý přehrání klipu či písničky na streamovacích službách putujou peníze právě na tenhle skvělej projekt, tak všichni šup poslouchat,“ vyzval zpěvák.

„Tato úžasná písnička podaná s nadhledem neskutečně pomáhá. Pomáhá zdravým uvědomit si, co je v životě více a méně důležité, a u onkologicky nemocných dětí doslova zlidověla. Děkujeme Pokáčovi a Aničce Julii Slováčkové, že na nemocné děti myslí. Za výtěžek z písničky chceme nově diagnostikovaným dětem pořídit batůžky s praktickými věcmi, které ocení při léčbě. A jakmile to restrikce dovolí, vyrazíme s nimi do oblíbeného zábavního parku Legolandu,“ uvedla Hrdličková. ■