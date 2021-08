První společné zamilované Vary: Takhle si vyrazili do společnosti Jakub Prachař a Sara Sandeva

Jakub Prachař a Sara Sandeva Michaela Feuereislová

Herečka přijela podpořit svoji kamarádku a kolegyni Alenu Dolákovou, která tady měla na festivalu premiéru filmu Zrcadla ve tmě. Do karlovarského divadla, kde premiéra proběhla, se dostala hodně nenápadně. Nechtěla, aby ji s novým partnerem zachytily objektivy fotoaparátů. Jak ale můžete vidět, v kině už seděla právě s Jakubem Prachařem.

Novou lásku si užívá a mrzí ji, že bývalá manželka jejího vyvoleného Agáta Hanychová (36) nevnímá jejich vztah dobře. Sama svému ex přeje, aby měl co nejlepší život. "Já bych byla naopak ráda, kdyby si Vašek našel novou lásku a byl co nejspokojenější," řekla Super.cz krásná herečka. ■