Hollywoodský svalovec se pochlubil fotkou s maminkou, která ho v dětství opustila

Hugh Jackman s maminkou Grace Profimedia.cz

Fanoušci se v komentářích rozněžnili, někteří ale neopomněli připomenout, že to nebyla Grace, kdo herce vychoval.

Jackmanovi rodiče se rozvedli, když mu bylo pouhých osm let. Grace s dcerami Zoe a Sonyou se z Austrálie odstěhovala do Británie. Hugh zůstal s otcem u protinožců.

„Pořád jsem si myslel, že se vrátí zpátky, ale pak to trvalo moc dlouho. Bylo to traumatizující,“ sdělil magazínu Who.

Uvedl, že je Grace opustila náhle a vídal ji od té doby tak jednou do roka. Že se matka nevrátí, mu došlo zhruba ve věku 12 let.

V roce 2012 pro 60 Minutes zavzpomínal na moment, kdy odešla. „Pamatuji si, že měla ručník na hlavě, když se přišla rozloučit. Když jsem se vrátil ze školy, nikdo nebyl doma. Další den přišel telegram z Británie. Byla tam. A to bylo všechno. Táta se každý večer modlil, aby se vrátila.“

Rok předtím nicméně pro deník Sun přiznal, že matce dávno odpustil. „Smířil jsem se s tím, to je důležité. Jsme si docela blízcí a máme dobrý vztah.“

Grace trpěla po jeho narození poporodními depresemi, kvůli kterým si pobyla i v nemocnici, v té době však nebyla léčba depresí úplně běžná. Herec si je prý dobře vědom, že měla problémy, a nikdy necítil, že by ho nemilovala. ■