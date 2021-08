Herečka Petra Hřebíčková se stala trojnásobnou maminkou

Petra Hřebíčková Herminapress

Kdyby nebylo pracovních akcí a společenských událostí, o jejím těhotenství by nikdo ani nevěděl. Že je v očekávání třetího potomka, se diváci dozvěděli letos v dubnu, kdy byla pozvána do televizní talk show a těhotenské bříško nešlo přehlédnout. O pár měsíců později, na premiéře filmu Matky, už byla téměř na rozpadnutí a bylo jasné, že porod klepe na dveře.

Pohlaví miminka pro ni důležité nebylo ani přesto, že by se do třetice k synům Matoušovi a Šimonovi hodila malá princezna. "Je mi upřímně jedno, jestli to bude holčička, nebo kluk, hlavně, aby to bylo zdravé dítko a aby se děti měly rády a byly spokojené. Když to bude kluk, budou se dvěma raubíři velká parta a bude tam hodně testosteronu. Když to bude holčička, přijde element, který doplní něco, co v sestavě není," tvrdila tou dobou blondýnka.

Podle informací Blesku se ale přece jen zadařilo a herečka přivedla na svět holčičku. Porod se jí podařilo utajit stejně jako dlouhou dobu těhotenství. Že už si užívá mateřských povinností, prasklo ve Varech při představení filmu Zbožňovaný režiséra Petra Kolečka (37), kde Hřebíčková chyběla v herecké delegaci. ■